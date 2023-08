Jochen Goetz wurde am 6. April 1971 in Rastatt/Baden-Württemberg geboren. Nach seiner Schulzeit in Gaggenau und einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei der damaligen Mercedes-Benz AG absolvierte er von 1994 bis 1998 ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie in Karlsruhe mit dem Abschluss Betriebswirt VWA.

Er verbrachte 36 Jahre seiner beruflichen Laufbahn im Daimler-Konzern. Nach neun Jahren in verschiedenen Controlling-Funktionen im Unimog-Bereich der damaligen Mercedes-Benz AG/Daimler-Benz AG übernahm er 2001 seine erste Führungsposition im Controlling bei Mercedes-Benz Trucks. Nach weiteren Stationen und Karriereschritten im Bereich Finance & Controlling bei Truck Powertrain übernahm Jochen Goetz 2012 die Position des "Director Finance & Controlling Trucks NAFTA" bei Daimler Trucks North America in Portland, Oregon.

Im Jahr 2015 kehrte Jochen Goetz nach einer Station bei Mercedes-Benz Cars in die Nutzfahrzeugsparte der Daimler AG zurück und wurde „Vice President Finance & Controlling Daimler Trucks and Buses“. Nach seiner Ernennung zum „Executive Vice President Finance & Controlling Daimler Trucks & Buses“ im Jahr 2018 wurde Jochen Goetz schließlich im Rahmen des Spin-offs 2021 in den Vorstand der Daimler Truck Holding AG berufen, wo er seitdem für Finanzen & Controlling verantwortlich war.

