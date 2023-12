Mit Christian Spengler hat die Kögel Trailer GmbH ab dem 1. Jänner 2024 einen neuen CFO ernannt, der aus den eigenen Reihen kommt. Der neue Chief Financial Officer ist eine Führungspersönlichkeit, die sich durch eine langjährige Karriere als Finanzexperte und Controller auszeichnet. Der 39-jährige gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Betriebswirt (FH) verfügt über Erfahrung in unterschiedlichen kaufmännischen Leitungspositionen und steht für Kontinuität, Stabilität und Verlässlichkeit im Unternehmen Kögel.



Als CFO der Kögel Trailer GmbH erfolgt gleichzeitig auch die Ernennung zum Mitglied der Geschäftsführung der Kögel Trailer GmbH. In einer Geschäftsführer-Doppelspitze mit CEO Christian Renners wird er mit Anfang 2024 das Traditionsunternehmen leiten.



"Meine Begeisterung für das Unternehmen, seine Produkte und Servicedienste treibt mich an. Durch meine bisherige Position, meine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und die langjährige Verwurzelung in der Region bin ich für die Mitarbeiter inzwischen ein echter Kögelianer, der darüber hinaus vor allem als schneller Problemlöser bekannt ist", so Christian Spengler.



Der neue CFO stieg 2016 als Leiter Controlling und Prokurist ins Unternehmen ein und wechselte dann in die kaufmännische Leitung, die er nun zunächst kommissarisch mit verwalten wird. Geplant ist jedoch, diese langfristig durch eine Stärkung der Bereiche Controlling und Finanzbuchhaltung zu entlasten. Außerdem ist Christian Spengler als Geschäftsführer der italienischen Tochtergesellschaft Kögel Italia S.R.L. tätig. Zusätzlich wird zeitnah auch der Einstieg als zweiter Geschäftsführer bei der Sandwichpaneelen-Fertigung Kögel PurFerro GmbH & Co. KG in Duingen erfolgen.