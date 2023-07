Die Spedition Schwarz erhält in diesem Jahr 40 EuroTrailer mit volumenoptimiertem Aufbau von Kögel. Insgesamt 46 Einheiten, 40 EuroTrailer und 6 konventionelle Mega-Auflieger, hat das Unternehmen in diesem Jahr bei Kögel bestellt. Die ersten 13 EuroTrailer wurden jetzt übernommen. Mittlerweile umfasst der Fuhrpark der Spedition bereits 76 Kögel-Trailer.

Bei der Spedition Schwarz werden vor allem großvolumige Güter wie weiße Ware transportiert. Um den CO₂-Fußabdruck seiner Transporte gering zu halten, setzt das Unternehmen auf den volumenoptimierten Kögel EuroTrailer mit Mega-Aufbau, drei Meter lichte Innenhöhe und Hubdach. Der um 1,38 Meter verlängerte Sattelauflieger bietet bis zu 111 Kubikmeter Nutzvolumen oder vier Europaletten-Stellplätze mehr als üblich.

"Es ist in unserem Interesse, so viel Ware wie möglich in einem Fahrzeug zu transportieren. Daher nutzen wir ausschließlich volumenoptimierte Transportlösungen. Nutzlast und Volumen des EuroTrailer sind für weiße Ware ideal", erklärt Hans-Günther Schwarz, gemeinsam mit Thomas Schwarz Geschäftsführer der Spedition Schwarz und verantwortlich für den Fuhrpark.