Diese befindet sich in Laakirchen an der Westautobahn zwischen Wien und Salzburg. Dabei ist die eingesetzte Siemens SICHARGE D die erste Siemens Ladesäule weltweit, die eine konstante Ladeleistung in diesem Umfang und somit maßgeschneidert für den Schwerverkehr ermöglicht.



Damit treibt die OMV die Elektrifizierung des Güterverkehrs weiter voran. Erst kürzlich wurde ihre erste ultraschnelle elektrische Ladestation für E-LKW in Völkermarkt (Kärnten) in Betrieb genommen, bis 2026 ist es geplant, eine Ladeinfrastruktur für E-LKW auf allen Hauptverkehrsachsen des Landes zu installieren.



SICHARGE D der OMV berücksichtigt Leistungsbedarf

Das SICHARGE D Hochleistungsladesystem ermöglicht an allen DC-Ladeanschlüssen bereits Spannungen von 150 bis 1.000 Volt und Ladeströme bis zu 500 Ampere. Der Einsatz von dynamischer Leistungsverteilung (Full Dynamic Power Allocation) gewährleistet auf kluge Art und Weise eine Berücksichtigung des spezifischen Leistungsbedarfs jedes Elektrofahrzeugs, um so optimierte Ladezeiten zu erreichen.



Der Ladevorgang wird passend zur Batterietechnologie sowie zum aktuellen Ladezustand des Fahrzeugs automatisch justiert. Dies ermöglicht den angeschlossenen Fahrzeugen, die maximale benötigte Leistung zur Verfügung zu haben, ohne zusätzliches manuelles Eingreifen zu benötigen. Daher kann SICHARGE D nicht nur für E-LKW, sondern grundsätzlich auch für andere Elektrofahrzeuge eingesetzt werden.