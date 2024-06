Seit Ende Mai ist der Verkauf des biogenen Kraftstoffs HVO100 in Deutschland offiziell freigegeben. Die Duvenbeck Unternehmensgruppe sicherte sich ein Kontingent, um Teile ihrer LKW-Flotte auf den Regelbetrieb mit HVO100 umzustellen.



Duvenbeck war, laut eigenen Angaben, das erste deutsche Logistikunternehmen, das den pflanzlichen Kraftstoff HVO Diesel über einen längeren Zeitraum in einem Pilotprojekt im Praxisalltag getestet hat. Die Erfahrungen waren durchweg positiv, berichtet Duvenbeck in einer Pressemitteilung.

Verkleinerter CO2-Fußabdruck durch HVO Diesel

„HVO in den Tanks unserer Lkw trägt dazu bei, unseren eigenen CO2-Fußabdruck und den unserer Kunden deutlich zu verkleinern“, erklärt Duvenbeck-CEO Hakan Bicil. Der Einsatz von HVO als Ersatz für fossilen Dieselkraftstoff unterstütze die Pläne des Unternehmens, die klimarelevanten Emissionen aus dem Flottenbetrieb bis zum Jahr 2040 zu neutralisieren.

"Neben batterieelektrischen LKW und Antrieben mit Biogas können wir für unsere Bestandsflotte nun eine weitere, sofort wirksame Alternative zur Senkung der Treibhausgasemissionen im Straßengüterverkehr nutzen", führt Bicil weiter aus.