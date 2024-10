Neben der überarbeiteten Aerodynamik, die durch eine geänderte Luftführung möglich wurde, ist es bei den Paccar MX-11 beziehungsweise MX-13-Motoren mit 370- bis 530 PS durch eine neue Ventilsteuerung – die nach dem Miller-Prinzip arbeitet – möglich, nochmals 3 Prozent Kraftstoff einzusparen. Bei dieser Ventilsteuerung werden die Ventile länger offengehalten, was zu einer besseren Zylinderfüllung und damit beim Einspritzen des Diesels zu einer effizienteren Verbrennung führt. Dabei bedient man sich fester Steuerzeiten, eine aufwendige variable Nockenwellensteuerung gibt es nicht.



Zusätzlich wird eine Kühlflüssigkeitspumpe mit Doppelantrieb eingesetzt, die bei Kühlbedingungen mit geringer Last elektrisch und, wenn eine hohe Kühlleistung erforderlich ist, über einen Riemen angetrieben wird. Für höchste Effizienz ist ein gekuppelter 2-Zylinder-Druckluftkompressor verbaut. Die Turbolader- und EGR-Systeme wurden ebenfalls überarbeitet. Ab Anfang 2025 werden B100 FAME-Biodieselversionen des Paccar MX-Motors erhältlich sein. Für LowDeck-Sattelzugmaschinen sind jetzt auch Seitenverkleidungen verfügbar, was den cW-Wert senkt.