Im vergangenen Jahr führte der niederländische LKW-Hersteller DAF sein Plug-and Play-Programm für Aufbauhersteller ein, zusammen mit der Einführung eines kompletten Angebots an doppelt angetriebenen Sattelzugmaschinen und LKW für den Gelände- und Straßeneinsatz. Dieses Plug-and-Play-Programm wurde laut DAF in enger Zusammenarbeit mit 25 führenden Aufbauherstellern in Europa entwickelt, um die Spezifikation, Bestellung und Aufbaumontage für LKW zu optimieren.

Maßgeschneiderte Aufbauoptionen

Wie einer Herstellermitteilung zu entnehmen ist, ermöglicht das Programm Kundinnen und Kunden, Aufbauherstellern und DAF-Partnern die gemeinsame Auswahl vordefinierter und maßgeschneiderter Plug-and-Play-Aufbauoptionen im DAF-Bestellsystem. Das zugrunde liegende Ziel bestehe darin, die „Vereinigung“ eines Aufbaus mit dem DAF-Fahrgestell so einfach wie möglich zu gestalten.

Nach der Montage des Aufbaus auf dem Fahrgestell – mit den werkseitig installierten Aufbaumontage-Modulen – werden die Steckverbinder angeschlossen. Dann ist der Aufbau dem Unternehmen zufolge sofort einsatzbereit. Um dies zu ermöglichen, können DAF-LKW das Werk auf Anfrage vollständig vorbereitet verlassen, um eine schnelle Montage und eine hochwertige, auf Anhieb richtige Integration von Aufbau und Fahrzeug zu ermöglichen.