Der Grundstein von DAF wurde 1928 gelegt. Hubert Jozef (“Hub”) van Doorne gründete in Eindhoven das Unternehmen – damals noch als „Hub van Doorne, Machinefabriek en Reparatieinrichting“ bekannt. In den frühen 1930er-Jahren brachte er zusammen mit seinem Bruder Wilhelmus Antonius Vincentius ("Wim"), der sich in der Zwischenzeit am Unternehmen beteiligt hatte, auch Anhänger auf den Markt.

Einen Marktvorteil sollten die geschweißten Fahrgestelle mit sich bringen, die das Fahrzeug leichter als die vernieteten Konkurrenzprodukte machten. Schließlich änderte das Maschinenwerk seine Ausrichtung und wurde zu "Van Doorne's Aanhangwagenfabriek" – kurz DAF. Da die Transportnachfrage während des Wiederaufbaus in Europa in die Höhe schoss, errichtete DAF eine Produktionslinie für Anhänger sowie Auflieger und feilte an Plänen für den Bau einer LKW-Fabrik.