Fernverkehr hatte in den 80er-Jahren allerdings eine andere Bedeutung als heute, wie DAF beschreibt. Es habe wochenlange Touren in den Irak, in den Iran, nach Afghanistan, nach Saudi-Arabien oder bis nach Karachi in Pakistan bedeutet. Fahrer seien weitab von einem Service-Netzwerk meist im Konvoi unterwegs gewesen und auf die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge sowie eine gute Betreuung durch die Heimatwerkstatt angewiesen – auf diese Weise habe man bei Fahrern und Kunden gepunktet. Da die DAF-Baureihen 2800, 3300 und 3600 eng mit der Firmengeschichte von Tschann verbunden sind, habe die Firma den Wunsch geäußert, ein Exemplar dieser Serie als historisches Erbe zu erhalten.

Sammler aus Dublin

Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, hielt Tschann-Verkaufsleiter Ing. Peter Gastager nach einem geeigneten Restaurierungsobjekt Ausschau – einem bis ins Detail möglichst original erhaltenen DAF 3600. Auf dem Markt sei jedoch nichts Passendes dabei gewesen, weshalb Gastager im April 2019 einen Aufruf auf Facebook startete, der ein weiterführendes Netzwerk an einschlägigen Foren eröffnete.