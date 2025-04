SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND aus Österreich und der deutschen EnBW und eines der führenden internationalen E-Mobilitäts-Dienstleister in den Bereichen Infrastruktur-, Service- und IT-Dienstleistungen. SMATRICS bietet als 360°-Anbieter seit 2012 Kompetenz entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: von Planung, Rollout, Betrieb und Field Service für Ladeinfrastruktur, über 24/7 Hotline, Tarifierung, Roaming, Apps und Abrechnung für Elektromobilist:innen. Partnerunternehmen profitieren von SMATRICS Leistungen im Full-Service oder nehmen auf Wunsch Teilbereiche mittels „Powered by SMATRICS“ in Anspruch.

Ladenetzwerk und Angebot

SMATRICS bietet eigene Ladekarten sowie Apps an. In Kooperation mit zahlreichen Roamingpartnern kommt man auf eine hohe Netzabdeckung mit rund 90 Prozent in Österreich. International können aktuell mehr als 150.000 Ladepunkte genutzt werden, wobeider Fokus bei den an Österreich angrenzen-den Ländern liegt, vor allem in den Ländern Deutschland, Italien und Tschechien. Bereits seit Februar 2023 bietet SMATRICS als Ladekartenanbieter sogenannte Kilowatt-Stundentarife im eigenen Netz an. Auf Wunsch von Kundinnen und Kunden kann aber nach wie vor auch nach Minuten abgerechnet werden.

Kurz zu den Apps: diese helfen – abgesehen von der Bezahlfunktion – beispielsweise dabei, geeignete Ladestationen zu finden und zeigen auch an, ob diese gerade frei bzw. verfügbar sind. Übrigens: ist man kein SMATRICS Kunde oder Kunde eines Roamingpartners, kann per sogenanntem Ad hoc Laden die Ladestation mit QR-Code genutzt werden. Alternativ kann man auch über ein Direct Payment Terminal bezahlen, wo man per Kredit- oder Debitkarte, Google Pay oder Apple Pay direkt bezahlt.

Weiters bietet SMATRICS auch Plug & Charge sowie AutoCharge an. Damit erspart sich der Kunde die Authentifikation am Charger und die Verbindung wird direkt zwischen Ladestation und Fahrzeug hergestellt und gemäß dem hinterlegten Vertrag abgerechnet. Sollten beim Laden Probleme auftauchen, sorgt eine 24/7 Kundenhotline für rasche Abhilfe.

Lesetipp: Ultraschnellladen in Wien: SMATRICS EnBW verdoppelte Anzahl der Ladepunkte

Kosten und Abrechnung

SMATRICS bietet Kundinnen, Kunden und Unternehmen den passenden Tarif und ist bestrebt, dass Ladungen möglichst transparent und nachvollziehbar abgerechnet werden. Aus diesem Grund hat sich SMATRICS dazu entschieden, dass Ladungen stets auf Basis des kWh-Verbrauchs abgerechnet werden.

Hier stehen folgende Tarife zur Auswahl: Charge Simple (Laden ohne Grundgebühr), Charge & Roam (Flexibles Laden mit Roaming) und Charge & Roam+ (effizienter Laden, maximaler Nutzen). Mit SMATRICS laden Sie in Partnernetzen im In- und Ausland zu den gleichen Konditionen wie im SMATRICS EnBW HyperNetz – unabhängig von Tarif & Roaming. SMATRICS bietet auch für White Label Kunden eigene Tarife in deren Netz. Außerhalb deren Netz werden SMATRICS Tarife abgerechnet.

Information zu der Ladekarte/Lade-App

Neben der Ladekarte ist auch die Lade-App von SMATRICS im Google Play Store und im Apple Store erhältlich. Die Features der SMATRICS Ladeapp sind umfangreich und bieten Kundinnen und Kunden ein bequemes und entspanntes Laden. Hier hat man alle Ladestationen von SMATRICS EnBW und Ladepunkte von SMATRICS Partnernetzen & Roaminganbietern auf einen Blick. Die SMATRICS Lade-App wurde im großen Lade-App-Test 2022 desMagazins electricar zum Testsieger in Österreich gekürt.