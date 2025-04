Mit der automatischen Kilometerstanderfassung sollen Flottenmanagerinnen und Flottenmanager von stets transparenter Übersicht über die Kilometerleistungen ihrer Fahrzeuge profitieren. Der regelmäßige Abgleich von Fahrleistung und geladener Strommenge soll zudem dabei helfen, Unregelmäßigkeiten und betrügerische Aktivitäten zu erkennen.

Zudem wird die Wertermittlung der Fahrzeuge stark erleichtert, wie der Anbieter in einer Aussendung festhält. Ladezyklen und Kilometerleistung sind demnach die wesentlichen Einflussfaktoren für die Lebensdauer der Batterie und damit für die Beurteilung des Restwerteseines Elektrofahrzeugs. „Unser Elektromobilitätsangebot UTA eCharge bietet UTA Kunden eine umfassende Lösung für die Elektrifizierung ihrer Flotten. Mit der automatischen Kilometerstanderfassung beim Laden geben wir unseren Kunden in Kürze eine echte Marktinnovation an die Hand, die noch mehr Mehrwert für das Management elektrischer Flotten liefert“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred.

„Wir sind stolz darauf, UTA eCharge jetzt noch wertvoller für Flottenmanager zu machen. Die Art und Weise, wie UTA Edenred seine Flottenkunden unterstützt, ist beeindruckend“, sagt Deftpower-CEO Jacob van Zonneveld. „Und es wird noch mehr von Deftpower kommen, das die Nutzererfahrung mit der Ladelösung auf ein neues Niveau heben wird.“