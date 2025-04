Dass der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur rascher voranschreiten muss, zeigt auch die Regelung der Stadt, da ab 2025 alle neu zugelassenen Taxis elektrisch sein müssen. Damit werden mehr als 8000 Taxis in Wien sukzessive durch lokal emissionsfreie Autos ersetzt.

„Öffentliches und schnelles Laden ist in Wien essenziell. Wir werden unseren Ausbaukurs in diesem Jahr im selben Tempo fortsetzen und planen rund 50 öffentliche HPC-Ladepunkte in Wien zu errichten“, so Landsbek.

Ein weiterer Trend geht hin zu größeren Ladeparks: Neue Standorte werden vermehrt mit zwölf und mehr Ladepunkten geplant – eine Entwicklung, die auch den zukünftigen E-Taxis zugutekommen und wirtschaftliche Sicherheit geben soll.