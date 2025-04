Insgesamt 105 ePower-Ladestationen wurden an zehn Generali Standorten in ganz Österreich errichtet. Zusätzlich erhielt die Versicherung über 100 mobile Ladestationen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die "ÖAMTC ePower NRG-Kicks" ermöglichen flexibles Laden von E-Autos sowohl im privaten Umfeld als auch für den Unternehmensfuhrpark.

"Wir freuen uns, mit der Generali ein weiteres renommiertes Unternehmen beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen", erklärt Marcella Kral, E-Mobilitätsexpertin des ÖAMTC und Projektleiterin von ÖAMTC New Business. "Die Generali reiht sich damit in eine Vielzahl namhafter Unternehmen ein, die bereits auf die Lade-Lösungen von ÖAMTC ePower.Business setzen. Schließlich stehen bei all unseren Projekten modernste Technologie und höchste Standards in der Elektromobilität im Mittelpunkt. Mit maßgeschneiderten Lösungen und umfassenden Serviceleistungen unterstreicht der Mobilitätsclub seine führende Rolle im Bereich nachhaltiger Mobilität."