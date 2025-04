Investiert wird nicht nur in die Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Busse, sondern auch in E-LKW und Schiffe. Am ASFINAG-Rastplatz Roggendorf (Niederösterreich, A1) bietet die EVN hochmodernes Schnelladen für E-PKW und E-LKW und am ASFINAG-Rastplatz Hausruck (Oberösterreich, A8) Schnellladen für E-LKW an.

In Krems und Melk sorgen zudem seit Kurzem Landstromanlagen für Güter- und Personenschiffe dafür, dass diese während sie anlegen, statt über schiffseigene Diesel-Generatoren klimafreundlicher über Stromanschlüsse an den Anlegestellen versorgt werden können. Neben der Lärmreduktion spare man so täglich bis zu 1.000 Liter Diesel ein.