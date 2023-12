Ab sofort verfügt der Geotab Data Connector (GDC) über KI-getriebene Predictive-Analytics- sowie Benchmarking-Funktionen, die Flottenmanager mit noch zuverlässigeren Daten und Insights versorgen. Mit diesen Informationen lässt sich zum einen die Wahrscheinlichkeit von Unfällen genauer vorhersagen und damit das Verkehrsrisiko reduzieren. Zum anderen stehen Flottenmanagern durch die Kundenbasis von Geotab von über 4 Millionen vernetzten Fahrzeugen aggregierte und anonymisierte Branchenwerte zur Verfügung, mit denen sie ihre eigene Sicherheitsperformance vergleichen und anhand der Ergebnisse optimieren können.

"Die vergangenen 20 Jahre haben wir unter anderem der Entwicklung von Data-Intelligence-Lösungen gewidmet, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsdaten optimal nutzen, fundierte Entscheidungen treffen und so maximale Wirkung erzielen können. Nun befinden wir uns an einem Punkt, an dem KI eine immer wichtigere Rolle im Business-Alltag einnimmt. Ganz im Sinne unseres Innovationsgeistes haben wir einen Weg gefunden, die Stärken von KI und unserer Datenexpertise zu kombinieren, um prädikative Erkenntnisse zu gewinnen und damit Unfallrisiken zu senken sowie die Straßen sicherer zu machen", sagt Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab.

Heuer im Februar stellte Geotab den GDC vor und führte ihn auf dem Markt ein, sodass kuratierte Insights, die auf Flottendaten basieren, vollständig und sicher in alle gängigen Business-Intelligence-Plattformen übertragen werden. Dadurch liegen Flottenmanagern alle notwendigen Informationen zum Fahrzeugzustand, der Fahrzeugnutzung sowie zum Kraftstoffverbrauch – und jetzt auch zu "Predictive Safety" und branchenweitem Benchmarking – vor, um die Performance ihrer Flotten zu verbessern.