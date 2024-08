Fakt sei, dass der Unterfrächter den Hauptfrächter nicht über die Weitergabe des Transportes informierte. Allerdings seien dem Hauptfrächter „Umstände“ bekannt gewesen, dass der Auftrag weitergegeben worden sei. Der deutsche Unterfrächter habe bekannt gegeben, dass ein LKW mit slowakischem Kennzeichen die Ladung übernehmen werde. Trotzdem sei der Hauptfrächter untätig geblieben, das heißt er habe keine Rückfragen gestellt. Dies obwohl er sich gegenüber dem Transportkunden verpflichtet habe, die Beauftragung eines Unterfrachtführers mit der gebotenen Sorgfalt eines ordentlich handelnden Kaufmanns vorzunehmen.

Der Hauptfrächter habe in Kauf genommen, dass die Transportweitergabe, ohne ihre vorherige Zustimmung, in einer unkontrollierten Transportauftragskette weitergegeben worden sei. Dies seien mehrfache und schwerwiegende Sorgfaltspflichtverstöße des Hauptfrächters gewesen. Wer, so der OGH, nicht vermeide, dass Transportdaten über eine Transportbörse in die Hände von Kriminellen gelangen, die in weiterer Folge das Gut beim Absender erfolgreich laden sowie sich unter den Nagel reißen, erfüllt die Voraussetzungen für eine unbeschränkte Haftung nach Artikel 29 CMR.