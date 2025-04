Wie SAF-Holland in einer Aussendung beschreibt, wurde das Werk 03 kontinuierlich verbessert, um Produktivität als auch die Qualität zu erhöhen. "Die PPM-Rate wurde fortlaufend gesenkt, die Automatisierung stetig ausgebaut. Mehrere Beschäftigte begleiten das Werk bereits seit den Anfängen im Jahr 2000 und bringen ihre Erfahrung bis heute in die Fertigung ein", heißt es hierzu. Flexible Schichtmodelle ermöglichten es dem Werk, auch volatile Marktphasen abzufedern und sich an die Bedürfnisse der Trailerhersteller anzupassen.

Mit Blick auf die Zukunft investiert SAF-Holland weiter in den Standort: Geplante Erweiterungen sind eine neue Radnabenmontage ab Q4/2025 sowie ein zusätzlicher Logistikbereich zur Optimierung der Materialversorgung.