Fall eins: Im vorliegenden Fall schloss der Transportkunde mit seinem Frächter einen Beförderungsvertrag, der den Bestimmungen über den Beförderungsvertrag im grenzüberschreitenden Güterverkehr (CMR) unterlag. Der Frächter führte den Transportauftrag jedoch nicht selbst durch. Er vergab den Auftrag an einen Subfrächter. Die Verladung des Guts beim Absender, d.h. die Sicherung der Ladung durch Gurte, erfolgte unter Mithilfe des LKW-Fahrers. Die Ladung wurde während des Transports beschädigt, weil die Güter nur unzureichend mit Gurten gesichert gewesen seien. Dafür machte der Transportkunde den Frächter verantwortlich, weil der Fahrer des Subfrächters die Ladung nicht sorgfältig genug mit Gurten gesichert habe. Der Frächter lehnte jedwede Verantwortung für den Schaden ab, denn er beziehungsweise der Fahrer des beauftragten Subfrächters sei - mangels fehlender Vereinbarung - nicht für den Ladungsschaden verantwortlich gewesen.



Der Rechtsstreit ging durch alle Instanzen in Österreich. Der Oberste Gerichtshof (OGH) in Wien hatte am 24. April 2020 entschieden, dass der Frächter für den Schadensfall nicht erfolgreich verantwortlich gemacht werden könne (AZ: 7 Ob 167/19p). Zunächst einmal meinten die Richter am OGH, dass weder das Unternehmensgesetzbuch (UBG) noch die CMR-Konvention regele, ob der Frächter zur Verladung der Waren verantwortlich sei. Deshalb werde, so der OGH weiter, angenommen, dass die beförderungssichere Verladung/Stauung des Gutes im alleinigen Verantwortungsbereich des Warenabsenders liege. So liegen die Dinge in diesem Rechtsstreit, so das Gericht in seiner weiteren Beschlussausführung. Zur weiteren Begründung sagte der OGH, dass der Frächter nach § 425 UBG „nur“ die Durchführung des Gütertransports schuldete. Das Laden der Güter selbst liege außerhalb des Transportvertrages, so die OGH-Richter. Die „Mithilfe“ des LKW-Fahrers bei der Verladung spiele „keine Rolle“, wenn die verantwortliche Verladung nicht Sache des Frächters gewesen sei, d.h. nicht Gegenstand des geschlossenen Transportvertrages. Dabei zitierte der OGH eine Entscheidung des OGH vom 3. Juli 1985, das in dem Fall bereits entschieden habe, dass die Unterstützung des Fahrers bei der Ladungssicherung „keine Rolle“ spiele, wenn die verantwortliche Verladung/Sicherung des Gutes nicht dem Frächter obliege (AZ: RS0073835). Hilft der LKW-Fahrer trotzdem bei der Ladungssicherung - wie im vorliegenden Rechtsstreit unstreitig geschehen - liege diese Handlung transportrechtlich gesehen außerhalb des Haftungszeitraums des Frächters. Darüber hinaus meinte der OGH, dass der Auffassung der Berufungsinstanz absolut zuzustimmen sei, wonach der LKW-Fahrer des Subfrächters nach § 1313 a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) kein Erfüllungsgehilfe des Frächters geworden sein könne. Schließlich meinte der OGH, dass die Unterstützung des Fahrers bei der Anbringung der Gurte „in keinem „inneren sachlichen Zusammenhang“ mit der geschuldeten „Hauptleistung“ des Frächters bestanden habe. Damit meinte das Wiener Gericht, dass die Verantwortung für die Verladung und Sicherung der Güter der Warenabsender/Transportkunde/Kläger gelegen habe und die Hilfe des Fahrers „außerhalb des Obhuts- und Haftungszeitraums des Frächters erfolgte.