Der Fall: Zwischen dem Frächter und dem Kunden bestand seit Jahren eine gefestigte Geschäftsbeziehung. Der Transportkunde beauftragte regelmäßig den Frächter mit Lkw-Beförderungen von Deutschland zum Lager nach Lambach in Österreich. In Lambach wurden die Waren umgeschlagen, um sie in weiterer Folge zum rechtmäßigen Empfänger zu transportieren. Im Streitfall ging es um leicht verderbliche Güter über 864 kg, die einen Warenwert von 6.393,50 Euro hatten. Die Güter hatten ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis zum 25. September 2018. Der Lkw-Fahrer übernahm die Ware am 30. August 2018, jedoch sei sie, so der Frächter, nicht beim Empfänger abgeliefert worden. Der Grund dafür sei, so der Kundenbetreuer des Frächters, dass der Empfänger die Sendungsannahme am 5. September 2018 verweigerte. Einen Tag später entgegnete der Transportkunde schriftlich gegenüber dem Frächter, dass es wiederholt zu einer verspäteten Ablieferung gekommen sei. Deshalb kündigte der Kunde an, den Frächter für alle ihm daraus entstandenen Schäden in Anspruch zu nehmen. Im Kern argumentierte der Transportkunde, dass der Frächter ihm gegenüber unbegrenzt für den eingetretenen Schaden hafte, denn die Güter seien wegen des verkürzten MHD für ihn wertlos geworden. Es sei, so der Transportkunde, ein fixer Zustelltermin in Lambach vereinbart worden, d.h. Zustellung in Lambach am „03.09.2018 bis 11.00 Uhr“. Nach Behauptung des Transportkunden sei der Lkw-Fahrer in Lambach erst um „12.36 Uhr“ eingetroffen. Am 12. September 2018 hatte der Frächter den Kundenanspruch zurückgewiesen. Der beklagte Frächter meinte, dass für den Transport von Deutschland nach Österreich die Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen (AÖSp) „konkludent“ vereinbart worden seien. Das Empfangslager in Lambach sei am 3. September 2018 um zirka 12.00 Uhr darüber informiert worden, wo sich gerade der Lkw-Fahrer befände. Darüber hinaus sei eine Verzögerung „von allenfalls 56 Minuten“ vertretbar gewesen, so dass der Anschluss-Lkw hätte warten können, um die Sendung aus Deutschland zwecks Anlieferung beim Endempfänger zu übernehmen. Der Transportversicherer regulierte den Schaden gegenüber dem geschädigten Transportkunden und klagte gegen den Frächter auf Schadensersatz.