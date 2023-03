Die Starterlösung „GTS Maps“ ermöglicht eine einfach bedienbare Tourenplanung mit integrierter Fahrer-App. Hersteller GTS Systems and Consulting zeigt die neue Software vom 9. bis 12. Mai auf der Transport Logistic 2023 in München. Interessierte können sich alle GTS-Lösungen am Stand 415/516 in Halle A3 auf der Transport Logistic anschauen.



Eine spezialisierte Tourenplanungssoftware ist für kleine und mittlere Unternehmen oft überdimensioniert. Dabei wird der Wunsch nach Transparenz und Kontrolle der Touren immer größer. GTS Maps ist eine neue Lösung, die vor allem für kleine Unternehmen vorgesehen ist. Dank der Software müssen Touren nicht mehr im Kopf oder auf Papier geplant werden, sondern digital. So können Routen manuell geplant und auf das Smartphone des Fahrers übertragen werden.

Neben der Fahrzeugortung ermöglicht die App Fahrern beispielsweise die Dokumentation von Stopps mit Bildern und Nachrichten an Disponenten zu schicken. Die erfassten GPS-Daten dienen wiederum einem verbesserten Tourencontrolling.



Laut Hersteller macht die einfache Handhabung und Integrierung der Software sie zu einer geeigneten Lösung für Unternehmer mit kleinem Fuhrpark.



Für Unternehmen mit einer größeren Flotte demonstriert GTS Systems während der Transport Logistic 2023 auch ihre TransIT-App, die zusätzliche Funktionen wie z. B. Berechnung von Treibstoffkosten in die Tourenplanung mit einbezieht.