Diese Software berücksichtigt Live-Preisentwicklungen der Kraftstoffkosten und berechnet automatisiert die veränderten Gesamtkosten der Touren. Bessere und schnellere Entscheidungen dank Kostensimulation in Echtzeit. TransIT basiert auf mitlernenden Algorithmen. Diese beziehen selbst spezielle Parameter wie Wendeverbote, Öffnungszeiten oder maximale Beförderungsdauer – kurz gesagt: alle branchenspezifischen Anforderungen – in die Planung ein. Touren sollen so nicht nur möglichst kosteneffizient, sondern auch „fahrbar“ werden. Ein immer schwieriger zu kalkulierender Parameter in der Tourenplanung sind die Kraftstoffpreise – nicht zuletzt in Zeiten des Ukraine-Krieges. Daher können Logistik- und Transportunternehmen ab sofort das neue Feature „Kraftstoff-Index“ von TransIT nutzen.



„Unternehmen richten in TransIT Schwellenwerte ein, bis zu welchem Punkt ihre Touren noch wirtschaftlich sind. Mit diesen Informationen sind die gestiegenen Kosten und deren Anteil an den gesamten Logistikkosten einfach auszuwerten, um entsprechende Maßnahmen abzuleiten, z.B. Veränderungen im Fuhrpark“, erklärt Dr. Tore Grünert, Gründer und Geschäftsführer von gts systems and consulting aus Aachen. In der Praxis ist es mit Hilfe des „Kraftstoff-Indexes“ möglich, bis auf die Ebene der einzelnen Lieferung herunterzugehen und die anteiligen Kosten dem Umsatz oder Deckungsbeitrag der Lieferung gegenüberzustellen. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis einzelner Touren und Lieferungen lässt sich in TransIT live simulieren, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.