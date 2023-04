Die Geotab-Plattform liefert nun Informationen zu Batterieladung, Reichweite, Energie- und Kraftstoffverbrauch sowie Ladevorgängen für mehr als 300 verschiedene Marken und Modelle von Elektrofahrzeugen. Geotab gibt diesen Meilenstein anlässlich der Eröffnung seines Innovations- und Forschungszentrums in High Wycombe, England, bekannt. Die Einrichtung widmet sich der Forschung und Datenanalyse, die für die Elektrifizierung des Transportsektors erforderlich sind. Der Schwerpunkt des Kompetenzzentrums liegt auf Lösungen, die eine nachhaltigere Zukunft für den Verkehr fördern.

„Unser hochmoderner Standort in High Wycombe ist Geotabs erste Automotive-Einrichtung in Europa. Der Erfolg unserer innovativen Technologie basiert zu großem Anteil auf den Erkenntnissen, die vor Ort gewonnen werden. Durch sie konnten wir diesen Meilenstein von 300 Marken und Modellen erreichen. Und auch unsere erfolgreiche Arbeit für den British Antarctic Survey, das nationale Polarforschungsinstitut des Vereinigten Königreichs, das uns zum ersten kommerziellen Telematikanbieter in der Antarktis macht, basiert zu großen Teilen auf den Erkenntnissen aus High Wycombe“, so Edward Kulperger, Senior Vice President of Europe bei Geotab.

Trotz des Wachstums der Elektroautoindustrie gibt es immer noch keine offiziellen Standards für Fahrzeuginformationen, was Flottenmanager vor Herausforderungen stellt. Mithilfe von Technologie und Reverse Engineering bietet Geotab datenbasierte Erkenntnisse. Diese liefern Flottenmanagern Informationen, die sie benötigen, um Entscheidungen über die Elektrifizierung ihrer Flotten zu treffen.

„Wir wissen, dass die Qualität und der Umfang erfasster Fahrzeugdaten den Erfolg von Analysen maßgeblich beeinflussen können – sowohl bei der Unterstützung des Flottenbetriebs als auch bei Nachhaltigkeitsprogrammen. Deshalb ist der Zugang zu einer umfassenden Datengrundlage entscheidend“, so Neil Cawse, CEO von Geotab.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Zu den Aufgaben am Standort High Wycombe gehören das Reverse-Engineering von Fahrzeugen, optimale Installationsmethoden, das Testen und die Validierung neuer Hard- und Software von Geotab, das Design, die Spezifikation und das Testen von Kabelbäumen und Installationsverfahren. Hinzu kommen die Identifizierung und Kodierung von Fahrzeugdatenpunkten von neuen Fahrzeugen, aktualisierte oder zusätzliche Datenpunkte von Fahrzeugen, an denen bereits gearbeitet wurde, Produktsicherheitsprüfungen, die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden sowie Mitarbeiterschulungen.