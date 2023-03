Geotab macht gemeinsam mit Lytx eine integrierte Kameralösung verfügbar. Surfsight ist als erste Lösung im Rahmen des neuen Order-Now-Programms auf dem europäischen Geotab Marketplace erhältlich. Kunden können die intelligente Dashcam Surfsight direkt über die MyGeotab-Plattform kaufen, die dann von einem autorisierten Geotab-Händler geliefert wird.

Die Lytx Surfsight AI-12 Dashcam wurde entwickelt, um die Sicherheit von Fuhrparks zu verbessern. Um den Gebrauch zu optimieren, wird Geotab fortlaufend technischen Support für das Surfsight-Angebot sowie zusätzliche Lösungen von Drittanbietern bereitstellen, die dem Programm beitreten.

"Wir erleichtern die Integration von Video- und Telematikdaten, sodass unsere Kunden ihre bestehenden Investitionen in die Geotab-Plattform optimal nutzen können. Das erleichtert es Partnern, unsere KI-Lösungen nahtlos in die Plattform von Geotab zu integrieren und sie so vielen Flottenkunden wie möglich in kürzester Zeit anzubieten", sagt Damian Penney, Vice President EMEA bei Lytx.

Lytx erfasst jeden Monat 3 Milliarden Fahrkilometer und täglich rund 364.000 riskante Fahrereignisse. Dadurch ergibt sich eine Datenbank, die genaue Analysen ermöglicht. Die Surfsight AI-12 bietet mit Erkennung von abgelenktem Fahren, audiovisuellen Warnungen und zusätzlichen Kameraanschlüssen, eine Lösung für mehr Fahrersicherheit.



„Die Aufnahme der integrierten Surfsight-Videolösung in den Geotab Marketplace öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten im Flottenmanagement durch erhöhte Sichtbarkeit für Flotten“, sagt Edward Kulperger, Geotab Senior Vice President für Europa.