Fall: Der Hauptfrächter schloss mit seinem Kunden am 9.11.2017 einen Transportvertrag von Crailsheim (Süddeutschland) nach Maria-Lanzendorf (Niederösterreich). Wiederum beauftragte der Hauptfrächter einen Unterfrächter, die 3, 146 Tonnen Teigwaren an das Lager in Maria-Lanzendorf zu befördern, um sie in weiterer Folge dem Empfänger in Tschechien zuzustellen. Am 16.11.2017 informierte der Hauptfrächter seinen Kunden, die Sendung erst am 17.11.2017 in Tschechien abzuliefern. Der 17.11.2017 war ein Feiertag in Tschechien, an dem sich das Wochenende anschloss. Allerdings verweigerte der Empfänger die Warenannahme, weil sich das Mindesthaltbarkeitsdatum verkürzte. Am Ende des Tages stritten die Parteien gerichtlich darüber, welche Partei für den Schaden in Höhe von 5.029,36 Euro einzugestehen hat. Der Transportversicherer entschädigte den Kunden des Hauptfrächters. Anschließend klagte er gegen den Hauptfrächter auf vollen Schadensersatz.