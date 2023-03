DKV Mobility baut ihr Mobile Payment Akzeptanznetz europaweit weiter aus. Ab sofort können DKV Mobility-Kunden an über 45 M.Petrol-Tankstellen in Ungarn ihre Tankvorgänge per Smartphone abrechnen.

„Unsere Kunden benötigen digitale Lösungen, die ihre Effizienz und ihren Komfort steigern, und wir unterstützen sie dabei. Durch die Partnerschaft mit M.Petrol im Bereich Mobile Payment können wir diesen Service jetzt auch unseren Kunden in Ungarn anbieten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft“, sagt Sven Mehringer, Geschäftsführer Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility.

Damit ist die Bezahlfunktion DKV App&Go innerhalb der DKV Mobility App in acht Ländern verfügbar. An den neu hinzugekommenen M.Petrol-Tankstellen können Lkw-Kunden ab jetzt direkt an der Zapfsäule kontaktlos bezahlen.

„Das M.Petrol-Netzwerk in Ungarn ermöglicht es Fahrern, Tankstellen entlang der meisten ungarischen Autobahnen und im ganzen Land zu finden. Wir freuen uns, im Rahmen unserer Kooperation mit DKV Mobility nun den nächsten Schritt zu gehen. Die mobile Bezahlfunktion DKV App&Go funktioniert sowohl an bemannten Tankstellen während der Servicezeiten als auch an Tankautomaten in der Nacht“, sagt Mikos Szakszon, Retail Director bei M.Petrol.

Die Bezahlfunktion DKV App&Go ist an rund 4.000 Tankstellen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Ungarn verfügbar.

DKV Mobility ist eine europäische B2B-Plattform für On-the-Road Paymentlösungen mit einer fast 90-jährigen Wachstumsgeschichte. Mit ihren Tank- und Servicekarten können rund 301.000 aktive Kunden ihre Fahrzeuge betanken oder aufladen. Das DKV-Akzeptanznetzwerk in Europa bestehend aus rund 63.000 Tankstellen, etwa 413.000 Ladepunkten und 20.000 Tankstellen mit alternativen Kraftstoffen. DKV Mobility ist auch Anbieter von gewerblichen Mautlösungen und bietet darüber hinaus Servicedienstleistungen für Fahrzeuge an rund 30.000 Stationen an.