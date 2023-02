Ab sofort können Kunden von DKV Mobility, einer der führenden europäischen B2B-Plattform für On-the-road-Paymentlösungen, ihre Mautgebühren auch an der Storebæltbrücke in Dänemark und der Øresundbrücke in Schweden über die DKV Box Europe abrechnen. Damit deckt diese 16 Mautdienste in 13 europäischen Ländern ab. Die On-Board-Unit lässt sich per Plug-and-Play schnell installieren und wird über eine Funkschnittstelle (Mobilfunk) konfiguriert und aktualisiert.



„Mit diesem Service machen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg, die wichtigsten Transitstrecken innerhalb Europas mit nur einem Gerät abzudecken und die Mautabrechnung für unsere Kunden so reibungslos und automatisiert wie möglich zu gestalten", sagt Jérôme Lejeune, Managing Director Toll / Refund Services bei DKV Mobility.



Die DKV Box Europe kann Mautgebühren in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien, Polen, Portugal, der Schweiz und Ungarn abrechnen. Zudem deckt die On-Board-Unit folgende Brücken und Tunnel ab: Warnowquerung und Herrentunnel (Deutschland), Liefkenshoektunnel (Belgien), Storebæltbrücke (Dänemark) und Øresundbrücke (Schweden).