Die Designwerk Technologies AG nimmt neue Schnellladestationen im Containerformat in ihr Portfolio auf. Die neuen Ladesysteme sollen elektrische Nutzfahrzeuge langstreckentauglich machen, ohne das Stromnetz zu überlasten. Es ist geplant, die erste Megawatt-Ladestation in der Schweiz bei der Galliker Transport AG im Jahr 2024 in Betrieb zu nehmen.

Mit der Entwicklung des Mega Chargers erweitert die Firma ihr Produktportfolio um eine batteriegepufferte Ladestation mit zwei CCS-Ladepunkten und einer Leistung von je 420 Kilowatt DC. Die rund 8,6 Meter lange, 2,55 Meter breite und 3 Meter hohe Ladestation im Containerformat ist mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Mit einer Batteriekapazität von bis zu zwei Megawattstunden soll die Anlage dafür sorgen, dass das Stromnetz während des Ladevorgangs nicht durch Ladespitzen belastet wird. Die Markteinführung der Ladelösung ist bereits in vollem Gange. Ladeleistung und Batteriekapazität werden individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.