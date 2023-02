"Auf der Baustelle, und da vor allem wenn es eng und unübersichtlich wird, kann der 4-Achser seine Stärken voll ausspielen", sagt Lukas Schachner. Da ist es auch ein Vorteil, dass die Kameraarme der MirrorCam weit oben sitzen und an Engstellen keine Seitenspiegel im Weg sind. Die am Dachrahmen der Kabine befestigte MirrorCam überträgt die Bilder vom Geschehen seitlich des Lkw auf die an der A-Säule montierten Monitore im Fahrerhaus und sorgt damit stets für besten Überblick. Der aufgebaute Meiller Dreiseitenkipper bietet eine Flexibilität beim Abladen nach hinten, links oder rechts, die auf Baustellen oftmals nötig ist und sehr geschätzt wird.

Der Mercedes-Benz Arocs 1948 LS mit Sattelkipper hat im Vergleich zum 4-Achser eine höhere Ladekapazität und ist im Betrieb in Strasshof zum Transport von Kies oder Betonresten im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden vor gut einem halben Jahr in den Fuhrpark aufgenommen.Die rund 50 Lkw und Baumaschinen des Unternehmens kommen vor allem bei Erdbau und Abbrucharbeiten, beim Transport von Sand, Schotter und Humus, bei der Entsorgung von Abbruchmaterial und zur Materialgewinnung in einer Kiesgrube zum Einsatz. In der Nähe von Strasshof betreibt das Unternehmen zudem eine eigene Deponie.