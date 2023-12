Für die Buslinien im aktuellen Probebetrieb 71A (Zentralfriedhof 3. Tor bis Schwechat) und 71B (Zentralfriedhof 3. Tor bis Kaiserebersdorf) gibt es nun eine Schnellladestation an der Endhaltestelle am Zentralfriedhof. Diese ist mit vier 300 kW-Ladegeräten ausgestattet. Nach jeder Runde sollen die E-Busse dort künftig rund 20 Minuten laden. Über Nacht abgestellt und aufgeladen werden sie im neuen Kompetenzzentrum für E-Mobilität in Siebenhirten, das bis auf wenige Details fertiggestellt ist und in Kürze eröffnet wird, hieß es in der Aussendung der Stadt.

E-Busse von Daimler Buses Austria seien deutlich energieeffizienter und leiser als herkömmliche Fahrzeuge. Der Einsatz der Busse würde auch die Luftqualität in der Stadt verbessern, so die Verantwortlichen. Betrieben werden die Busse, die ohne sogenannten Dieselzusatzheizer auskommen, mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Die Klimaanlagen der Busse sind wiederum mit einer Wärmepumpenfunktion ausgerüstet, um die Energie bestmöglich zu nutzen.

Der Kauf der E-Busse sowie die Errichtung der Schnellladestation wird aus Mitteln der EU über das EBIN-Programm des Klimaschutzministeriums gefördert.

(APA/red.)