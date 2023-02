Während Speedy Trans dafür sorgt, dass die Post pünktlich ankommt, transportiert die saw schmitter AG aus Widnau unter anderem Getränke. „Wir fahren im Auftrag von Logwin und Berger hauptsächlich Getränkedosen von Redbull, die in Seefrachtcontainern an unserem KV-Terminal ankommen und dort umgeschlagen werden“, sagt Sandro Stoob von saw schmitter. Schon länger ist saw schmitter Kunde bei BFS, die schnelle Verfügbarkeit des Fliegl Vario- Chassis V3 war ausschlaggebend. „Ein Vario-Chassis haben wir gemietet, das andere gleich gekauft“, berichtet Stoob. Die beiden neuen Chassis ergänzen den Fuhrpark, zu dem unter anderem bereits drei weitere Containerchassis von Fliegl. Wichtig sei vor allem Flexibilität: „Wir fahren hauptsächlich 20-Fuß-Container, gelegentlich aber auch 40- und 45-Fuß-Container, die müssen wir natürlich mit einem Fahrzeug transportieren können“, berichtet Stoob. Das teleskopierbare Vario Chassis V3 von Fliegl ist dafür das ideale Arbeitsgerät: Dank Front-, Mittel- und Heckausschub lässt es sich schnell an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen. Zudem bietet es mit einem Leergewicht von nur 4.700 kg eine hohe Nutzlast. Der niedrige Rahmenhals entspricht der Höhe der Containerverriegelung, so kann das V3 Chassis mit geringer Aufsattelhöhe gefahren werden – ideal für Höhenbegrenzungen im grenzüberschreitenden Verkehr oder bei Touren in der Schweiz.



Viel Strecke machen die V3-Chassis bei saw schmitter nicht, die Umläufe vom und zum Bahnterminal sind mit rund 20 Kilometer pro Tour sehr kurz. Dank verzinkter Chassis ist jedoch ohnehin ein langer Korrosionsschutz garantiert.