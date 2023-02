Als Baustofflieferant und Entsorgungsfirma ist Siedenburg in Bremen fast so bekannt wie die Stadtmusikanten aus dem Volksmärchen der Gebrüder Grimm. Kein Wunder, ist doch die silberfarbene Siedenburg-Flotte regelmäßig im gesamten Stadtgebiet unterwegs und passiert dabei selbst das Wahrzeichen der vier aufeinander stehenden Tierhelden am Rathaus der Hansestadt. Extra für die engen Straßen der Bremer Innenstadt hat der Familienbetrieb in dritter Generation schmale Absetzkipper angeschafft, die sich mit nur 2,30 m Gesamtbreite durch die Gassen schlängeln. Nur so lässt sich der Baubetrieb auch im dichtbebauten Zentrum störungsfrei realisieren.

Während die Dichtung der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm von Esel, Hund, Katze und Hahn bereits über 200 Jahre alt ist, kann das mittelständische Unternehmen Siedenburg immerhin schon auf weit über 100 Jahre Erfahrung verweisen. Was 1909 als kleine Transportfirma für den Warenverkehr zwischen den Häfen in Bremen und Bremerhaven begann, hat sich in der Region zu einem der größten Logistikdienstleister für Baustoffe und Entsorgung entwickelt. Zu den Hauptgeschäftsfeldern zählen heute Gewinnung und Verkauf von Sand und Kies, Tiefbauarbeiten sowie Abbruch, Recycling und Entsorgung. Dafür stehen insgesamt 70 Lkw, ähnlich viele Anhänger, 1.500 Abroll- und Absetzcontainer sowie rund 30 Baumaschinen und diverse Kleingeräte im Fuhrpark bereit. Zusätzlich gehören drei eigenen Kiesgruben im 30 km Umkreis von Bremen als auch zwei Deponien zum Unternehmen.



Für die Belieferung von Industrie, Gewerbe, Baustoffhandel und Privatkunden mit Sand und Kies hält die Karl Siedenburg GmbH 25 Schüttguttransporter bereit. Noch einmal 20 Abrollkipper, Absetzkipper und Containerfahrzeuge verrichten ihren Dienst in der Entsorgungsbranche. Die restlichen Lkw rollen für die Spedition Siedenburg Transport & Logistik im Komplettladungsverkehr und für die Abbruchsparte. Die 18-, 26- und 40-Tonner verfügen über moderne Fahrerassistenzsysteme und fast ausschließlich Aufbauten von Meiller.