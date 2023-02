Besagte Autofabrik in der Normandie ist seit 1956 in Betrieb und auf die Herstellung von mittelschweren Nutzfahrzeugen und Lkw-Fahrerhäusern spezialisiert. Als Pionier in Europa wurde sie so dimensioniert, dass sie seit März 2020 Elektro-Lkw von 16 bis 26 Tonnen fertigen kann. Um die Produktion von batteriebetriebenen Lkw zu gewährleisten, wurden auf dem Industriegelände verschiedene Vorkehrungen getroffen, darunter ein 1.800 m2 großes Gebäude, das ausschließlich für die Endmontage bestimmt ist.



Seit März 2020, dem Beginn der Serienproduktion der elektrischen Modelle von Renault Trucks, steigt die Nachfrage nach Elektromobilität. Dank der hohen Produktionsflexibilität und der kontinuierlichen Anpassung der Industriewerkzeuge konnte die Produktionskapazität für Elektro-Lkw kontinuierlich gesteigert werden, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Das Werk ist bereit, den erwarteten Anstieg des Volumens zu bewältigen, weil sich immer mehr Kunden für einen CO 2 -freien Transport entscheiden.