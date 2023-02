Das Profildesign des VanContact A/S zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an Lamellen, breite Querrillen sowie breite Längsrillen in der Schulter aus. Das führt zu einer verbesserten Wasserverteilung und -abführung, was eine noch bessere Brems-, Aquaplaning- und Traktionsleistung auf nasser Fahrbahn zur Folge hat. Zusätzliche Schneetraktionsrillen in der Schulter, die sich mit der Schneeoberfläche verzahnen, sorgen für eine sichere Schneeperformance. Die Block-zu-Block-Verbindungen über das gesamte Profil führen zu einer hohen Steifigkeit des Profils, sodass der Reifen über eine hohe Lenkansprache verfügt und somit ein gutes Handling ermöglichen soll. Dank einer optimierten Laufflächenmischung sollen zudem sowohl die Lauf- als auch die Schneeperformance gesteigert worden sein.

Der Reifenhersteller hat im Van-Segment für eine Vielzahl von Fahrzeugen für den gewerblichen und privaten Gebrauch Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen im Angebot. In Europa bietet Continental den Ganzjahresreifen VanContact A/S Ultra an, der robust und langlebig ist und sich durch eine hohe Laufleistung sowie eine gute Schneeperformance auszeichnen soll.

Der VanContact A/S LT245/70 R17 119/116 Q ist sowohl werkseitig als auch im Reifenersatzgeschäft für die Rivian Lieferfahrzeuge RPV 500 und 700 in Nordamerika freigegeben.