Renault Trucks erweitert sein Angebot an Elektrofahrzeugen und bringt 2023 ein neues Nutzfahrzeug im Segment der mittelgroßen Transporter auf den Markt - den Renault Trucks E-Tech Trafic. Das Fahrzeug ist ein leicht manövrierbarer Transporter, der in seiner kompaktesten Version sowohl in städtischen Parkhäusern als auch auf Parkplätzen mit Pkw-Norm Platz findet.

Er ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: drei Kastenwagenversionen, zwei Kastenwagenversionen mit Doppelkabine und eine Version mit Plattformfahrgestell. Als Kastenwagen bietet der E-Tech Trafic ein Ladevolumen von 5,8 bis 8,9 m3 und eine Ladelänge von bis zu 4,15 m. Dank einer Innenhöhe von 1.898 mm kann man in der H2-Version im Laderaum aufrecht stehen.

Das Fahrzeug ist mit einem 90 kW starken Elektromotor ausgestattet, die Anhängelast beträgt 920 kg. Eingebaute 52-kWh-Batterien ermöglichen eine WLTP-Reichweite von 297 km im kombinierten Zyklus. Die Ladezeit für eine Schnellladung von 15 auf 80 Prozent beträgt 60 Minuten.