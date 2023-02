Mit den Renault Trucks D, D Wide und C 2,3 m sollen der Kraftstoffverbrauch und die damit verbundenen CO 2 -Emissionen um bis zu zehn Prozent reduziert werden können. Denn: Egal ob es sich um Lieferungen in überfüllten Stadtzentren, Stress bei Fragen zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und zum Ladevorgang oder auch zur Gewährleistung der Produktivität handelt – der Alltag der Lkw-Fahrer im Stadtverkehr kann sich als sehr anstrengend erweisen. Renault Trucks setzt alles daran, diesen Arbeitsalltag und die eigene Leistung des Fahrers zu erleichtern sowie die Fahrzeugleistung zu steigern.



Die Renault Trucks D Wide und C 2,3 m werden ab 2023 mit dem neuen DE11-Motor inklusive patentierter Wave-Piston-Technologie (Wellenkolben) ausgestattet sein. Dabei werden die Flammen innerhalb der Brennschüssel umgelenkt, was wiederum eine bessere Nutzung des verfügbaren Sauerstoffs und damit eine bessere Verbrennung ermöglicht. In diesem Motor sind außerdem neue Einspritzdüsen mit verbesserter Präzision verbaut. Renault Trucks hat zur Verbesserung des Wirkungsgrads auch die Reibungsverluste reduziert: Pleuel, Kolben und Kurbelwelle wurden neu gestaltet und das Gasmanagement im Kurbelgehäuse optimiert. Es wurden zudem ein neuer kugelgelagerter Hochleistungsturbolader mit verbesserter Reaktionszeit sowie eine Ölpumpe mit variabler Fördermenge in Verbindung mit einem Öl mit niedriger Viskosität entwickelt. Man hat sich außerdem für ein optimiertes Nachbehandlungssystem und ein neues Motorsteuergerät entschieden.



Die Renault Trucks D Wide und C 2,3 m verfügen überdies über ein verbessertes automatisiertes Optidriver-Getriebe. Der optionale Eco-Modus trägt zu einer weiteren Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. Dank des Fuel-Eco+-Pakets – inklusive Dachspoiler, Seitenwindabweiser, gesteuerten Luftkompressor sowie automatische Motorabschaltung nach drei Minuten - können zusätzlich fünf Prozent Kraftstoff eingespart werden. Im Vergleich zur vorherigen Generation der beiden Trucks kann mit all diesen Technologien eine Kraftstoffeinsparung von zehn Prozent erzielt werden.



Die Renault Trucks D mit 5 und 8 Liter-Motoren schließlich sind mit einem neuen 8-Gang-Getriebe, dem Optishift, ausgestattet. Das vollautomatische Getriebe bietet mehr Fahrkomfort, ein besseres Fahrverhalten bei niedrigen Geschwindigkeiten und eine höhere Kraftstoffeffizienz. Das neue Optishift-Automatikgetriebe ist als Option für den D 4x4 erhältlich. Optional ist auch der Eco-Modus erhältlich, der den Kraftstoffverbrauch weiter senkt. Das Eco+-Fuel-Pack stellt zudem einen zusätzlichen Verbrauchsvorteil dar. Im Vergleich zur vorherigen Generation dieses Trucks ermöglichen die erwähnten Technologien eine Kraftstoffeinsparung von neu Prozent.



Zu guter Letzt sei noch angeführt, dass es einen verbesserten Fahrerkomfort geben wird. Das BirdView-System etwa sorgt für zusätzliche Sicherheit bei den Renault Trucks D, D Wide und C 2,3 m: Vier Kameras an der Außenseite des Fahrzeugs bieten auf einem 7-Zoll-LCD-Bildschirm eine Echtzeit-Panoramaansicht. Der Fahrer hat so in einem einzigen Bild und ohne toten Winkel eine Rundumsicht – die das Unfallrisiko verringern kann.