Speziell für den Transport von losen und unverpackten Gütern verstärkten kürzlich fünf neue Sattelcurtainsider S.CS Mega mit Power Curtain Plus von Schmitz Cargobull die hochmoderne Fahrzeugflotte der Transportexperten. Der flexible Curtainsider-Aufbau mit der robusten Plane kommt ohne Latten aus und ist auch für den Reifentransport zertifiziert. Durch die strukturelle Stabilität und Festigkeit, der mit Aramid-Gurten und integrierten Stahldrähten verstärkten Planen hält der Aufbau den hohen Belastungen stand, die beim Transport von beispielsweise Getränken oder auch unverpackter Ladung speziell bei Kurvenfahrten entstehen.



Der Sattelcurtainsider S.CS Mega ist dabei nicht nur nach DIN EN 12642 Code XL, DL-Richtlinie 9.5 und mit Getränke-Zertifikat zertifiziert, sondern darüber hinaus auch mit einem Zertifikat und Zusatzausstattung für den Reifentransport ausgerüstet. Die Festigkeit der Seitenwand wird durch einen einfach zu bedienenden Hebelmechanismus der in der Plane eingelassenen Supporting Bars erzeugt, der Vorspannung in die Plane bringt. So bleiben nicht formstabile Güter bei formschlüssiger Ladung sicher geschützt. Der Planenaufbau zeichnet sich darüber hinaus durch ein einfaches Handling aus, da sowohl die Aufsatzlatten komplett entfallen als auch eine Diagonalabspannung der Ladung unnötig ist.