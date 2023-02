Die getesteten DAF-Lkw der neuen Generation für den Verteilerverkehr nutzen dieselbe Plattform wie die neuen Fernverkehrs- und Schwerlastfahrzeuge, die bereits unter Berücksichtigung der neuen europäischen Vorschriften für Gewicht und Abmessungen entwickelt wurden. Wie ihre schwergewichtigen Geschwister sollen auch die Lkw der neuen Generation für den Verteilerverkehr neue Maßstäbe hinsichtlich Verkehrssicherheit, Effizienz und niedrigen Emissionen sowie Fahrerkomfort setzen. „Mit den bahnbrechenden Baureihen XF, XG und XG+ hat DAF die Zukunft des Fernverkehrs- und Schwerlasttransports eingeläutet“, so Ron Borsboom, Executive Director Product Development. „Jetzt sind wir auf dem besten Weg in die Zukunft des regionalen und nationalen Verteilerverkehrs. Zusätzlich zu überragender Fahrzeugeffizienz sowie überragenden Fahr- und Handlingeigenschaften erreichen auch die direkte Sicht, Sitzposition, Ergonomie, Passform und Verarbeitung ein neues Niveau.“

DAF wird seine neue Lkw-Generation für den Verteilerverkehr in der zweiten Jahreshälfte vorstellen. Die neue Baureihe wird zusätzlich zum umfangreichen Sortiment der beliebten und vielseitigen DAF CF-Lkw erhältlich sein.