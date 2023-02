Die neuen Lieferwagenmodelle Mercedes-Benz Citan und VW Caddy 5 Maxi sind ab sofort auch als Frischdienstfahrzeuge erhältlich. Kerstner, Hersteller von Kühlausbauten und Kühlmaschinen für Transporter und Lieferwagen, hat für diese beiden Modelle jeweils einen eigenen Isolierausbau entwickelt, der dank seiner Passform und der verwendeten Materialien hervorragende Isolierwerte aufweist. Die Kühlung übernimmt in beiden Fällen das hocheffiziente Unterflur-Kühlaggregat Kerstner CoolJet C106EA.

Kühltransporter-Hersteller Kerstner hat schnell auf den Generationswechsel bei den Lieferwagenherstellern reagiert und bietet nur wenige Monate nach der Markteinführung sowohl den neuen Mercedes-Benz Citan wie auch den neuen VW Caddy 5 in der Maxi-Version mit langem Radstand als Frischdienstfahrzeuge mit Isolierausbau und integrierter Kühlung an. Kerstner hat dafür in enger Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern einen neuen Isolierausbau entwickelt, der dank der exakten Anpassung an die Originalkarosserie maximalen Laderaum bei einem Isolationswert von 0,36 W/m²K gewährleistet. Dank ihrer CAD-entwickelten Passform schmiegt sich die Kerstner Easyfit-Isolierung exakt an die Außenwände des Kastenwagens an und füllt auch Hohlräume in der Karosserie aus. Die schlagfeste und reinigungsfreundliche PU-Oberfläche der Isolierelemente ist wasserabweisend und antibakteriell und somit optimal für den Einsatz im Lebensmitteltransport geeignet. Alle Materialien der Kerstner Isolierausbauten lassen sich leicht trennen und sind zu 100 % recyclingfähig.