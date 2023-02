Die ersten zehn Gardinensattelauflieger bestellte die Heinz Schröer Transporte GmbH aus Hünxe schon 2019. Nachdem man diese im Arbeitsalltag nun drei Jahre lang getestet hat, ist man von der Qualität überzeugt – und bestellte kürzlich acht weitere Gardinensattel vom Typ SDS 390 RoadRunner Greenlight Coil. Ladungssicherung ist das A und O, daher bietet der Auflieger diverse Zurrmöglichkeiten: Im Bereich der Coilmulde sind 18 Zurrösen mit je 5 Tonnen Zugkraft eingelassen, 16 Vario-Lash-Zurringe sind ebenfalls an Bord, sie lassen sich in das Load-Lock-Profil, also den leicht schrägen Außenrahmen einhängen. Der 30 Millimeter starke Boden ist für eine Staplerachslast bis 5600 Kilogramm geeignet; im Heckbereich ließ Schröer auf 30 Zentimeter Länge einen Stahl-/Riffelblechbelag aufsetzen. Dank leicht versetztem Achsabstand darf der Trailer im Kombinierten Verkehr ein Zuggesamtgewicht von 44 Tonnen aufweisen. Der RoadRunner läuft auf SAF-Achsen, von denen die letzte nachlaufgelenkt ist und über eine automatische Rückfahrsperre verfügt. Alle bei Fliegl verbauten Achsen sind per Laser vermessen und exakt eingestellt, das sorgt für geringen Reifenverschleiß und niedrigen Verbrauch.



„Ausschlaggebend war zum einem das geringe Leergewicht, zum anderen die für uns maßgeschneiderte Ausstattung“, berichtet Geschäftsführer Andre Schröer. „Neben dem Gewicht war ein weiterer Grund, dass andere Hersteller nicht auf unsere Anforderungen eingegangen sind“, sagt der Chef. Anders bei Fliegl: Gemeinsam mit Helmut Fliegl und einem Ingenieur setzten sich Schröer und sein Werkstattmeister Overkämping an einen Tisch, um die Ausstattung auf den Verwendungszweck anzupassen. So muss Schröer neben den Standard-Coils hin und wieder auch kleinere Rollen transportieren – für die jedoch die Standard- Muldenanordnung auf der Ladefläche nicht passt. „Wir haben das ändern lassen und können nun die Menge von sonst zwei Touren mit nur einem Auflieger fahren“, freut sich Schröer. Zehn Trailer eines anderen Herstellers sortiert Schröer aus, insgesamt 18 Auflieger von Fliegl gehören nun zum Fuhrpark. Die Fahrzeuge werden hauptsächlich in Deutschland, aber auch für internationale Transporte nach Frankreich, Spanien oder in die Benelux-Länder eingesetzt.