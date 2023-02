Ein Kandidat unter den Assistenz-Teilsystemen, der nicht jedem Testfahrer gefällt, ist das „Dynamische Segeln“. Im flachen Gelände soll durch den beständigen Wechsel zwischen Beschleunigen und Rollen des Fahrzeugs der Motor gezielt im verbrauchsgünstigen Lastbereich gehalten werden, um noch ein paar zusätzliche Tröpfchen an Kraftsoff zu sparen.

Ob dem tatsächlich so ist, konnten wir schon bei der letztjährigen ETC, als ein TGX 18.510 am Start war, nicht sagen. Daran hat sich nichts geändert. Wir sind die Messungen auch in diesem Jahr brav mit dem Sägezahn und einem Auf und Ab der Geschwindigkeit auf flachen Teilstücken um jeweils 3 km/h gefahren. Macht eine Gesamthystere von 6 km/h. Der Teilstreckenverbrauch auf den flachen Etappen fiel dennoch nicht sonderlich niedrig aus.

Als eine herausragend gute Entscheidung der MAN-Ingenieure entpuppt sich der Verzicht auf die Wischtechnik (Touchscreen) für den rechts vom Hauptdisplay arrangierte zweiten Info-Bildschirm im neuen TGX. Hier gibt es viel Lob von den Testfahrern und reichlich Punkte in der Individualbewertung der einzelnen Testfahrzeuge. Die Ergebnisse der European Truck Challenge finden Sie hier.