Wie immer einheitlich war auch der ETC-Fahrstil. Hier müssen sich alle Testfahrer den strengen Vorgaben des Regelwerks beugen. Die Maxime 2021 lautete wieder einmal: Eco maximal. Gemeint ist damit die konsequente Fokussierung auf Erzielung des bestmöglichen Dieselverbrauchs durch Einsatz aller im jeweiligen Testfahrzeug installierten Assistenzsysteme für Vortrieb und Verzögerung. Dabei liegt das Basistempo, die so genannte Marschgeschwindigkeit, bei 80 km/h und damit um einiges unterhalb dessen, was auf Autobahnen üblich ist. Abstandsregelautomaten haben bei unseren Tests Pause. Die Getriebesteuerung obliegt ausschließlich der heute durchweg serienmäßigen Schaltautomatik; und zwar, sofern wählbar, in der „schärfsten“ Economy-Einstellung. Ebenfalls auf Maximum stehen die Zeichen für die Einstellung der in allen Testfahrzeugen vorhandenen GPS-Tempomatsysteme beim üblicherweise als „Unterschwung“ bezeichneten, gezielten Geschwindigkeitsabfall am Ende von Steigungen oder zu Beginn von Gefällestrecken. Für diese wird die Dauerbremsgeschwindigkeit auf 85 km/h limitiert, erweitert um eine maximal 45 Sekunden andauernde Senkenschwungspitze von allerhöchstens 90 km/h. Direkt einstellbar ist dieser „Dipp“ weiterhin nur beim Mercedes Actros (0 bis 4 km/h), indirekt justieren lässt sich der Tempo-Peak wie bisher beim MAN TGX. Scania setzt – zumindest vorläufig noch – auf werksseitig fest programmierte plus 2 km/h im Gefälleauslauf.

Das Gasgeben, Gaswegnehmen und das (Dauer-) Bremsen übernehmen im ETC-Test „Eco maximal“ mithin komplett die Längsdynamik-Assistenten in den Testfahrzeugen. Der Testfahrer übernimmt lediglich das Lenken. Jeder Eingriff in das umfassende Arrangement aus vorausschauendem Antriebs- und Bremstempomat hingegen stünde als eine Behinderung im Messprotokoll, das betroffene Messsegment würde aus der Wertung genommen. Ohne jede Einflussnahme der drei Testfahrer auf das Geschwindigkeits- und Schaltgeschehen – und erfreulicherweise auch ohne nennenswerte verkehrsbedingte Behinderungen im Testablauf – erzielte das Testtrio das in der Übersichtstabelle dargestellte ETC-Ergebnis 2021. Der Gesamtverbrauch dieser „Miniflotte“ steht mit 26,0 l/100 km im Tableau. Zum Vergleich: Die 500er-Flotte der Vorjahres-ETC war mit 28,6 l/100 km ins Ziel gekommen – auf einer beträchtlich schwereren Strecke. Reduziert man die damals gefahrene Prüfrunde auf die in diesem Messdurchgang noch frei befahrbaren Anteile, lägen die stärkeren Trucks heute bei ca. 27,1 l/100 km. Wer will, darf daraus gern einen Verbrauchsvorteil für die um 50 PS schwächeren Flotten-Trucks von circa einem Liter ableiten.