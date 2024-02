Wie im Vorgängermodell ermöglicht der digitalisierte SAF TIRE PILOT I.Q. Fahrern und Fuhrparkmanagern, den Reifendruck regelmäßig zu überwachen und einzuhalten. Sobald der empfohlene Druck im System um 0,5 bar abnimmt, wird die Anzeige in der Fahrerkabine angezeigt. Benjamin Irmscher, Product Line Manager Axles & Suspensions bei SAF-HOLLAND, erklärt, dass das System den Druckverlust automatisch ausgleichen kann, ohne dass der Fahrer aktiv werden muss. Das System ist für alle Anhänger mit starren und lenkenden Achsen verfügbar.

Der SAF TIRE PILOT I.Q. bietet über die App und Wi-Fi detaillierte Analysen zusätzlich zur Warnung im Fahrerhaus-Dashboard. Die kostenfreie Anwendung liefert detaillierte Informationen zum Systemzustand in Echtzeit.



Eine einfache Installation des intelligenten Systems kann Fahrzeugherstellern helfen: Das Steuergerät funktioniert mit allen Arten von Anhängern, die sowohl Einzel- als auch Zwillingsbereift sind und bis zu fünf Achsen haben. Da das EBS-System den SAF TIRE PILOT I.Q. mit Energie versorgen und auch die Systeminformationen an das Armaturenbrett weitergeben kann, ist die Kontrollbox in unmittelbarer Nähe des Fahrergestellens angebracht. Mit dem digitalen Assistenten kann ein EoL-Test problemlos durchgeführt werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Zuordnung von Rad und Sensor nicht erforderlich ist.