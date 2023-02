Verlässliche Fahrzeuge und qualitativ hochwertige Transporte – darauf will das Transport- und Logistikunternehmen Freja vertrauen. Seit fast zwei Jahrzehnten setzt das Unternehmen aus dem dänischen Skive auf die Trailer und Services von Schmitz Cargobull. Ein weiteres rundes Jubiläum gab es vor ca. zwei Jahren zu feiern: Das Telematiksystem TrailerConnect von Schmitz Cargobull fand beim dänischen Transportunternehmen seit genau zehn Jahren Anwendung. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation trafen sich dazu erst jetzt Vertreter von Freja und der Schmitz Cargobull Tochtergesellschaft Cargobull Telematics in Münster, um das Jubiläum offiziell zu feiern. Sowohl die Sattelkoffer S.KO als auch alle Sattelcurtainsider S.CS und Trockenfrachtkoffer S.KO 25 von Freja sind mit der Trailer-Telematik TrailerConnect ausgestattet. Neben der Positionsangabe bietet die Trailer-Telematik intelligente Vernetzung und Diagnose der gesamten Trailerkomponenten sowie in den Kühlfahrzeugen ein integriertes Temperaturmanagement. Mit dem Telematiksystem lassen sich sowohl die Prozesse optimieren als auch die Transportsicherheit erhöhen. Aktuell verfügen über 2.000 Trailer der Flotte über die Trailer-Telematik TrailerConnect, die für Transparenz und Prozessoptimierung sorgt.



„Wir gehörten zu den allerersten Kunden, die ihre Fahrzeuge mit der Trailer-Telematik von Schmitz Cargobull ausgerüstet haben. In intensiver Zusammenarbeit mit den Produktexperten von Schmitz Cargobull konnten wir die für uns wichtigen individuellen Konfigurationen festlegen. Mit der Telematik-Anwendung lässt sich unsere Flotte noch besser disponieren und durch die Vermeidung von Leerfahrten die CO 2 -Emissionen senken“, berichtet Lars Bakkegaard, Group CFO bei Freja Transport & Logistics.



Im Fuhrpark der Dänen befinden sich aktuell überwiegend Schmitz Cargobull Fahrzeuge. Mehr als 75 Prozent davon sind Sattelcurtainsider S.CS, aber auch Sattelkoffer S.KO für temperaturgeführte Güter finden sich im Bestand.



Bei den vielen Schmitz Cargobull Fahrzeugen, die für Freja auf den Straßen Europas unter anderem mit Bekleidung, pharmazeutischen Produkten und General Cargo unterwegs sind, ist ein verlässlicher Service der Trailer essenziell. Auch hier setzt Freja auf Full Service Verträge von Schmitz Cargobull „Ein breit angelegtes Service-Partner-Netz und eine schnelle, unkomplizierte Abwicklung ist für uns sehr wichtig. Das erhöht die Fahrzeugverfügbarkeit und spart Kosten“, erklärt Lars Bakkegaard. Zu dem Full-Service-Paket gehört bei Freja der Reifen- und Trailer-Service. Damit soll das Transportunternehmen nicht nur in Dänemark, sondern europaweit abgesichert sein.