Unter den vielen Fahrzeigen, die Krone auf der IAA Transportation in Hannover vorstellte, befand sich auch der Dry Liner STG, die die Blicke auf sich zog. Das Exponat, das auch für den Betrieb in einer Lang-LKW-Kombination (Typ 3) geeignet ist, ist mit einem luftgefederten Achsaggregat mit Nachlauf-Lenkachse ausgestattet, um auch bei beengten Verhältnissen jederzeit sicher und wendig rangiert werden zu können. Zudem erleichtert eine Rückfahrkamera die Arbeit des Fahrers. Um auch die passive Sicherheit zu erhöhen, ist der Krone Dry Liner STG mit LED-Seitenmarkierungsleuchten ausgerüstet, die zusätzlich die Blinkfunktion der Fahrtrichtungsanzeige mitübernehmen. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist das Krone Smart Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), das die Drücke und Temperaturen der Reifen ermittelt und an die Telematikeinheit Krone Smart Collect überträgt, so dass die Daten in der Kabine des Lkw sowie im Krone Telematics Portal visualisiert werden können.

Der Dry Liner von Krone hat auch etliche praxistaugliche Details. So basiert das Chassis auf einem durchgängigen Baukastensystem, und die Auslegung ist eine optimierte Schweißbaugruppe mit einer robusten Stirnwandanbindung. Für erhöhte Stabilität gegen Anfahrschäden ist das Chassis serienmäßig mit einer hochgezogenen Frontschiene versehen, und am diagonalverstärkten, rampentauglichen Heck sind die Rückleuchten geschützt montiert. Innen ist der Aufbau durch einen seitlichen, doppelwandigen zirka 360 mm hohen Stapleranfahrschutz mit Schüttgutablauf geschützt. Oberhalb davon stellen die Seitenwände mit einem vollflächigen Schlüssellochsystem und die Zurrringe in der Seitenschiene die Infrastruktur für eine durchgängige Ladungssicherung zur Verfügung.

Krone stellt Trockenfracht-Sattelauflieger modular in vier Grundmodellen mit unterschiedlichen Seitenwandtypen her; man richtet sich dabei nach den verschiedenen Transportbedürfnissen: robusten und gleichzeitig flexiblen Stahlglattwand-Aufbau (STG) mit geclinchten Seitenwänden, Plywood-Seitenwand-Aufbau (STP; Doppelstock-Einrichtung und Zurrschienen sind möglich, Kunststoff-Leichtbau-Seitenwand STK, und für temperaturempfindliche Ware wie Lacke und Farben ist der Dry Liner SDK LI mit leichter Isolierung prädestiniert.

Darstellbar ist der Dry Liner STG in verschiedenen Fahrzeuglängen. Zur Wahl stehen neben der Standardlänge 13,6 m auch die Version als Lang-LKW Typ 1 mit 15 m Länge. Darüber hinaus gibt es für die Citylogistik die 11-m-Ausführung, die mit einer Zwangslenkung ausgestattet werden kann. Ebenso ist für alle Bauformen eine Megaausführung darstellbar, es gibt auch TIR-Ausstattungen, Ferry- und Bahnpakete.