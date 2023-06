Der Elektro-Nutzfahrzeughersteller Evum Motors hat von der UniCredit Bank eine Betriebsmittelfinanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro erhalten. Mit dieser Investition plant das Unternehmen den weiteren Ausbau der eigenen Produktion im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach. Bereits im September vergangenen Jahres hatte die Europäische Zentralbank 12,5 Millionen Euro in Form eines Venture Debt in das aufstrebende Unternehmen investiert, die bestehenden Investoren stockten ihr bisheriges Investment um weitere 7,5 Millionen Euro auf.

"Die erfolgreiche Finanzierungsrunde bestätigt das Wachstumspotenzial von Evum Motors und das Vertrauen der Finanzbranche in das Unternehmen", sagt Sami Sagur, CFO und Gesellschafter von Evum Motors.

Die Nachfrage aus dem Inland und europäischen Ausland nach dem allradgetriebenen Elektrotransporter aCar führt bereits seit dem Produktionsstart Ende 2020 zu einer Ausweitung der Absatzmärkte und Produktionskapazitäten des Unternehmens.

"Im vergangenen Jahr übertrafen die Absatzzahlen für das aCar unsere Erwartungen. Das neue Investment erlaubt es uns, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, indem wir unsere Produktion weiter ausbauen", so Martin Šoltés, Gründer und Geschäftsführer von Evum Motors.

Evum Motors vertreibt das aCar derzeit in 11 europäischen Ländern. Mit seinen kompakten Abmessungen, dem elektrischen Allradantrieb und den verschiedenen Aufbauten eignet sich der klimafreundliche Elektrotransporter für kommunale und landwirtschaftliche Transportaufgaben auf und abseits der Straße. Bereits seit Frühjahr 2023 ist das aCar mit Servolenkung und langem Radstand in den europäischen Märkten verfügbar.