Zielgruppen sind Unternehmen im Bereich des Regionalverkehrs und im städtischen Bausektor. Dabei hat man die Möglichkeit, die Renault Trucks T E-Tech und C E-Tech-Modelle mit zwei bzw. drei Elektromotoren zu bestellen. Die kombinierte Leistung kann dabei bis zu 490 kW betragen. Die genannten Trucks sind mit vier bis sechs Lithium-Ionen-Batteriepacks ausgestattet und bieten eine große Auswahl an Traktionsbatterien mit einer Leistung von 390 bis 540 kWh. Eine vollständige Aufladung der Fahrzeugakkus kann mit Wechselstrom (bis zu 43 kW) bzw. mit Gleichstrom (bis zu 250 kW) erfolgen. Die Reichweite mit einer einzigen Ladung beträgt bei diesen Lkw bis zu 300 km und mit einer einstündigen Schnellladung (250 kW) sogar bis zu 500 km. Samsung SDI liefert die Batteriezellen und -module, die in einem Werk der Volvo-Gruppe in Gent (Belgien) hergesellt werden, zu der auch Renault Trucks gehört.



Die Modelle Renault Trucks T und C E-Tech können mit drei verschiedenen Arten von Nebenantrieben (PTO) ausgestattet werden und passen sich jeder Art von Karosserie und Einsatz an: elektrisch, elektromechanisch oder über das Getriebe. Das zulässige Gesamtgewicht dieser neuen Elektro-Lkw beträgt 44 Tonnen und es gibt sie in verschiedenen Ausführungen: als 4x2- und 6x2-Sattelzugmaschine mit tiefem Fahrerhaus und einem Radstand von 3.900 mm sowie als 4x2-, 6x2- und 8x4-Tridem-Fahrzeug (kurze bzw. tiefe Kabine) mit insgesamt elf Radständen von 3.900 bis 6.700 mm.