Die Zusammenarbeit der großen Lastwagenhersteller Daimler Truck, Traton und Volvo Group zum Aufbau eines Ladenetzes für elektrische Schwer-Lkw und Reisebusse nimmt konkretere Formen an. Die drei Unternehmen haben nun eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet. Die Hersteller hatten bereits im Sommer erklärt, bis zum Jahr 2027 europaweit mindestens 1.700 Ladesäulen einrichten zu wollen. Die Hersteller werden zu je gleichen Teilen beteiligt sein. Der Start des neuen Gemeinschaftsunternehmens sei für das kommende Jahr geplant - zuvor müsse es noch behördlich genehmigt werden. Unternehmenssitz sei Amsterdam. Die Partner wollen zusammen 500 Millionen Euro investieren. Es handle sich "nach Kenntnisstand der Unternehmen um die bisher bei weitem größte Investition in Ladeinfrastruktur für schwere Lkw in Europa", hieß es in einer Mitteilung. (apa/red)