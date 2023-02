Seit Ausbruch der Pandemie hat die Krone Gruppe bislang 25 Impfaktionen an den verschiedenen Unternehmensstandorten durchgeführt; dabei wurden mehr als 8.300 Impfdosen verabreicht. Etwa 50 Prozent der Impfdosen wurden an die Mitarbeitenden der Krone Gruppe verimpft; die anderen 50 Prozent wurden zur Impfung von Familienangehörigen verwendet oder auch Beschäftigten von benachbarten Firmen zur Verfügung gestellt.



"Addiert man nur die Materialkosten, z.B. die regelmäßigen Schnelltests, Masken, Desinfektionsmittel, die Installation der Impfzentren etc., dann summieren sich allein diese Positionen auf rd. 2 Mio. Euro. Hinzu kommen natürlich noch die Personalkosten, die rund um die Themen Pandemie-Organisation und -Prävention entstanden sind. Diese indirekten Kosten wie z.B. Umplanungen aufgrund von Quarantänemaßnahmen oder auch Produktionsausfälle belaufen sich auf rd. 8 Mio. Euro. Unterm Strich also hat Corona im Zeitraum der vergangenen 22 Monaten in der Krone Gruppe Kosten in Höhe von knapp 10 Mio. Euro ausgelöst. Gerade auch vor diesem Hintergrund sind wir dankbar für ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr", so Bernard Krone, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bernard Krone Holding SE & Co. KG.