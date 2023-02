Fuhrparkverantwortliche zeigen sich gegenüber E-Transportern aufgeschlossen

In der Dataforce E-Mobility Studie 2021 zeigte sich, dass sich mehr als jeder Dritte der gut 400 befragten Fuhrparkverantwortlichen vorstellen kann, zukünftig E-Transporter in seiner Flotte einzusetzen. Es fehle laut dem Datenspezialisten also "nur" noch das entsprechende Angebot an Modellen und dahingehend tut sich was: Das betrifft zum Beispiel VW Nutzfahrzeuge oder auch den neu formierten Stellantis-Konzern mit den Marken Opel, Citroën und Peugeot. Bei Ford wird zusätzlich zu dem bereits erhältlichen Transit/Tourneo Custom mit Plug-In Hybrid Antrieb Anfang nächsten Jahres der große Transit in einer Elektroversion erscheinen.