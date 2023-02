Auf die Frage, welche Faktoren ihr Sicherheitsempfinden beeinflussen, gaben die Fahrgäste über alle Testfahrten hinweg 63 Aussagen ab, die weiter analysiert wurden. "Die Antworten der Fahrgäste konnten in vier verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die wichtigsten beiden Einflussfaktoren waren Fahrstil des Shuttles und Vertrauen in die Technik", erläutert Luger-Bazinger.

Dabei zeigte sich, dass der Fahrstil des Shuttles eine zentrale Rolle spielt und in 35 Prozent aller Antworten genannt wurde. Einer der Fahrgäste fühlte sich beispielsweise sicher durch eine "Fahrt ohne Ruckeln […]". Ein anderer Fahrgast schätzte „die sehr ruhige Fahrt" und wieder ein anderer Fahrgast genoss das "[…] sanfte Bremsen und die sehr leisen Fahrgeräusche".

Ebenso wichtig ist das Vertrauen in die Technik. 33 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr eigenes Vertrauen in die Technik ihr Sicherheitsempfinden beeinflusst. Ein Fahrgast nannte die folgenden Faktoren: "Vertrauen in die Technik, Fremdheitsgefühl aufgrund der Neuheit, Grundvertrauen muss vorhanden sein". Ein anderer Fahrgast gab an, dass er oder sie "Vertrauen in die neue Technologie hat“, was zu einem soliden Sicherheitsempfinden führt, einige Fahrgäste erwähnten, dass sie „Vertrauen in den Leitstand" haben.